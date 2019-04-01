İstanbul'da İmamoğlu birinci

Sputnik'te yer alan habere göre; Anadolu Ajansı, dün gece yarısından sonra seçim sonuçlarına yönelik kısmi olarak durdurduğu veri akışıyla ilgili güncel bilgileri aboneleriyle paylaştı. AA'nın son paylaştığı verilere göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.79 oyla İstanbul'da birinci olurken, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 48.51 oldu.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor." dedi.