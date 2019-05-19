Halid Meşal'dan "Yüzyılın Anlaşması" açıklaması

Konhaber'e göre, İstanbul’da düzenlenen iftar programına katılan Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ramazan ayı sonunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" hakkında şunları konuştu:

"Trump, Netanyahu ile birlikte 'Yüzyılın Anlaşması'nı yapabileceğini sanıyorlar. İki yıl boyunca bunu yapmaya çalıştılar. Nabız ölçtüler, bunun için bir sürü para döktüler. Ne yaptılarsa karşılarında o kadar sert bir duvar ördüler ki Filistinli hiçbir taraf toprağından vazgeçmeyi kabul etmedi. Filistinli hiçbir taraf vatan konusunda taviz vermedi ve bu anlaşmayı kabul etmedi. Siyonist rejime rağmen kendi hakkımızı almayı başaracağız. Türkiye hep Filistin'in yanında yer almıştır. Ama Filistin'in yanında yer aldığını iddia eden kimi ülkeler ise aslında devamlı düşmanın yanında saf tutmuşlardır.”