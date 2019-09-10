Muhammed BURHAN
10 Eylül 2019 - 14:15

Ahvaz'da Aşura Matem Merasimi

İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz kentinde düzenlenen Aşura matem merasiminden fotoğraflar.

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