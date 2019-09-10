Fotoğraf Muhammed BURHAN 10 Eylül 2019 - 14:15 Download photos Ahvaz'da Aşura Matem Merasimi İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz kentinde düzenlenen Aşura matem merasiminden fotoğraflar. Ekler İran Huzistan eyaleti Ahvaz Fotoğraf Matem merasimi Kerbela İlgili haberler İran'a yönelik savaş İsrail'in sonu demektir Nijerya güçleri Aşura matem merasimine ateş açtı! İran'ın kuzeyinde Aşura matem merasimi Türkiye'de geleneksel Aşura Matem Merasimi Yezd'de geleneksel Kerbela matem merasimi Doğu Azerbaycan'da Kerbela matemi
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