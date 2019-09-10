İran'a yönelik savaş İsrail'in sonu demektir

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Lübnan’ın güneyindeki Dahiye bölgesinde düzenlenen matem törenine katılanlara hitap ett.

Hasan Nasrullah, “Hz. İmam Hüseyin’in ‘Bana yardım eden kimse yok mu?’ sözlerinin sesi tüm asırlarda yankılanıyor.” dedi.

Filistin meselesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Seyyid Hasan Nasrullah, “Direniş güçleri ve Filistinli mücahitlerle aynı cephedeyiz ve Filistin halkının yanındayız.” ifadesini kullandı.

Seyyid Hasan Nasrullah, Yemen krizine değinerek, şunları kaydetti:

"Bugün kuşatma altında olan Yemen halkı masumiyetin sembolü haline gelmiştir. Bu savaş ABD tarafından yapılan destekle devam ediyor. Suudi Arabistan bu savaşın hezimete mahkum olacağını bilmeli. Yemen halkına karşı bu acımasız savaşın sona ermesi ve Yemenlilerin kendi kaderlerini belirlemeleri gerektiğini yineliyorum."

Bahreyn’le ilgili olarak Hasan Nasrullah, “Bahreyn halkı hain rejim olan Al Halife’ye karşı direniyor ve sonucunu görecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Nasrullah, İsrail’in düzenledği saldırılara işaret ederek, “Lübnan'a karşı herhangi bir saldırganlığa karşı koyarak uygun bir şekilde yanıt vereceğiz. Bu konuda kırmızı çizgileri tanımıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Lübnan'ın Ramiye köyünde düşürülen İsrail İHA’sı hakkında Seyyid Hasan Nasrullah, sözde yenilmez ve efsanevi İsrail ordusunu “güçsüz bir Hollywood ordusu” olarak nitelendirdi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, İran’a yönelik herhangi bir savaşın direniş güçlerine karşı savaş olduğunu ifade ederek, “Biz bu konuda tarafsız kalmayacağız. İran’a yönelik savaş İsrail ile ABD’nin kurduğu hayallerinin sonu demektir. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei direniş ekseninin komutanı ve İran ise direniş ekseninin kalbi ile en güçlü destekçisidir.” diye konuştu.