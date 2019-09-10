Nijerya güçleri Aşura matem merasimine ateş açtı!

Al Ahed’in haberine göre, Nijerya güçlerinin ülkede düzenlenen Aşura matem merasimine sert müdahalesi sonucu 3 kişi şehit düştü, onlarca kişi yaralandı.
Nijerya güçlerinin matem merasimine katılan vatandaşlara gerçek mermilerle ateş açtığı belirtildi.
Aşura matem merasimi kapsamında Kerbela’da şehit edilen Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ile 72 yakını anılıyor.
Geçen sene Başkent Abuja'da Erbain anmaları için toplanan kalabalığa ateş açan Nijerya ordusu, en az 30 Müslümanı katletmişti.
Nijerya ordusu geçmiş yıllarda da benzer katliamları işlemişti.
yorumunuz