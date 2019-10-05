Fotoğraf 5 Ekim 2019 - 10:01 Download photos İran-Azerbaycan Bisiklet Turu'nun üçüncü etabından kareler 34. Uluslararası İran-Azerbaycan Bisiklet Turu'nın 163'lük Urmiye-Tebriz olan üçüncü etabı dün gerçekleşti. Ekler İran Doğu Azerbaycan Eyaleti Batı Azerbaycan Eyaleti Tebriz bisiklet yarışı İlgili haberler İran-Azerbaycan Bisiklet Turu Ekim'de start alacak İranlı çocuk edebiyatı yazarının eserleri Türkiye'de basılacak Terbiz'de "Kızlar Günü" münasebetiyle bisiklet yarışıması düzenlendi İran'da Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı
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