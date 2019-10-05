5 Ekim 2019 - 10:01

İran-Azerbaycan Bisiklet Turu'nun üçüncü etabından kareler

34. Uluslararası İran-Azerbaycan Bisiklet Turu'nın 163'lük Urmiye-Tebriz olan üçüncü etabı dün gerçekleşti.

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