Erzurm-İsfahan Kültür Geceleri Tebriz'de düzenlenecek

Erzurum'da düzenlenen Tebriz Kültür ve Edebiyat merasiminde konuşan Tebriz Belediye Başkanlığı İletişim ve Uluslararası İşlişkier Müdürü Saeid Hacizade, Erzurum- İsfahan Kültür Geceleri etkinliğinin de Tebriz'de düzenleneceğini bildirdi.

Hacizade, Tebriz kültürel ve tarihi bir şehir oldmasına rağmen kendi kültürünü ve tarihini dünyaya iyi tanıtamadığını ifade ederek, "Aslında Tebriz’in 2018'de İslam dünyasının turizm başkenti seçilmesinden sonra kültürek ve turistik potansilerini tanıtmak için çok çalışma yapıldı" dedi.

Hacizade ayrıca, "Erzurum'daki merasim sırasında İran'ın ünlü kadın şairlerinden Pervîn-i İtisâmî'nin Divanı'nın Türkçe tanıtmı da yapıldı." diye konuştu.

Pervîn-i İtisâmî’nin Divanı, Prof. Dr. Nimet Yıldırım tarafından, Farsça’dan Türkçe’ye çevrilerek kitapseverlere sunulmuştur.