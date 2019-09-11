İranlı çocuk edebiyatı yazarının eserleri Türkiye'de basılacak

Türkiye merkezli Mevsimler Kitap Yayıncılık, İranlı çocuk edebiyatı yazarı Farhad Hazanzadeh’nin kaleme aldığı “Kooti Kooti” seri kitabının yayımlama hakkını aldı.

“Genctimas.com”da yer alan bilgiye göre, Hasanzade 1962'de İran Abadan'da düşük gelirli bir ailede doğdu. Tiyatro, kendisine yeni bir kapı açar, çünkü ilk yazdıkları performansında oynadığı bir oyundur. Hikaye ve şiirle ilgilenir. Bu şekilde konuşabildiğini hissettiğini ifade eder. İran ve Irak arasındaki savaş patlaması Hassanzadeh için aniden her şeyi değiştirir çünkü savaşın her şeyi yok ettiğine tanık olur. Ailesiyle birlikte memleketini terk etmek zorunda kalır. Sekiz yıllık savaş hayatımı tamamen değiştirir. 18 yaşından 24 yaşına kadar babasının aileyi ayakta tutmasına yardımcı olmak için farklı işler yapar. Bunlar: fotoğrafçılık, bisiklet onarımı, tekstil fabrikasında işçilik, inşaat elektrik işleri, duvar inşaatı ve şekerlemecilerde çalışma. Bu arada hikayeler ve şiirler de yazmaya devam eder. Ancak, savaş yüzünden kitapların yayınlanması mümkün değildir. Evlenir ve oğlu olur. Oğlu için uydurduğu hikâyeleri yazmaya karar verdiğinde hayatı farklı bir yöne doğru evrilir... O zamandan beri çocuklar ve genç yetişkinler için kaleme aldığı hikaye ve şiir kitaplarının sayısı 80'i buldu. Çalışmaları 30 ulusal ödül aldı ve 2017 Astrid Lindgren Anıtı Ödülü için aday olarak seçildi. Ayrıca yine 2017'de Uluslararası Andersen Ödülü'ne aday gösterildi. İran'ın dört bir yanındaki okullarda ve kütüphanelerde kitap eleştirileri toplantılarında çocuklarla ve gençlerle sürekli görüşüyor. Ayrıca, İran'ın genç yetişkinler için en ünlü gazetesiyle çalışıyor. Farhad Hazanzadeh, "İran Çocuk ve Genç Yazarlar Birliği" nin kurucularındandır.