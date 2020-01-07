7 Ocak 2020 - 10:46

Kirman halkı Şehit Süleymani'nin cenaze töreni için toplandı

Bugün Kirman halkı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Hüseyin Pur Caferi'nin cenaze töreni için bir araya geldi.

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