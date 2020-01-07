Fotoğraf 7 Ocak 2020 - 10:46 Download photos Kirman halkı Şehit Süleymani'nin cenaze töreni için toplandı Bugün Kirman halkı Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Hüseyin Pur Caferi'nin cenaze töreni için bir araya geldi. Ekler Fotoğraf Kirman kenti Tümgeneral Süleymani Kasım Süleymani Şehit Süleymani İlgili haberler İranlı yetkiliden "ABD'ye karşı misilleme planı" açıklaması 52’den söz edenler 290’ı da düşünsüler Korgeneral Süleymani suikasti, uluslararası hukukun askıya alınması demektir Şehit Süleymani Tahran'da uğurlandı Şehit Süleymani Hemedan halkı tarafından anıldı Astara halkı ABD'nin terör eylemini kınadı Şehit Süleymani'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda 32 kişi hayatını kaybetti İran: Acı intikamı pratikte göstereceğiz
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