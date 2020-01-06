İran: Acı intikamı pratikte göstereceğiz

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran'da Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis için düzenlenen cenaze töreni sırasında açıklamada bulundu.
Basın mensuplarına konuşan Şemhani, "Bugünkü kalabalık İslam dünyasındaki Amerikan karşıtı anlayışı göstermektedir" dedi.
"Bu tören Şehit Süleymani'nin kanının asla kaybolmayacağı potansiyelini gösteriyor" diyen Şemhani, İran'ın alacağı acı intikamı pratikte ortaya sergileyeceklerini dile getirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
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