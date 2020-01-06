  1. Siyaset
6 Ocak 2020 - 14:53

İran: Acı intikamı pratikte göstereceğiz

İran: Acı intikamı pratikte göstereceğiz

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran'da Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis için düzenlenen cenaze töreni sırasında açıklamada bulundu.

 İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran'da Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis için düzenlenen cenaze töreni sırasında açıklamada bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Şemhani, "Bugünkü kalabalık İslam dünyasındaki Amerikan karşıtı anlayışı göstermektedir" dedi.

"Bu tören Şehit Süleymani'nin kanının asla kaybolmayacağı potansiyelini gösteriyor" diyen Şemhani, İran'ın alacağı acı intikamı pratikte ortaya sergileyeceklerini dile getirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1883635

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler