52’den söz edenler 290’ı da düşünsüler

Ruhani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için önemli olan 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz” tehdidine yanıt verdi.

Ruhani, attığı tweette Trump’ın İran’a saldırdığı takdirde 1988’de ABD’nin vurduğu yolcu uçağında hayatını kaybeden 290 İranlı sivili temsilen ABD’ye yanıt vereceklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“52’ye atıfta bulunanların 290’ı düşünmeleri gerekir. #IR665. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin”.

ABD Başkanı Trump, Korgeneral Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak Amerikalılara saldırı düzenlenmesi halinde ‘hızlı ve net karşılık’ verileceğini belirterek, “Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için önemli olan 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz” demişti.

290 ne demek?

3 Temmuz 1988'de, İran'ın Bandar Abbas Havalimanından Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu. Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu tamamı sivil 290 kişi hayatını kaybetmişti.