22 Ocak 2020 - 10:10

Donald Trump'ın azil duruşmasından fotoğraflar

ABD Başkanı Trump'ın görevden azli istemiyle Senato'da başlayan dava sürecinde ilk duruşma dün görüldü.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 11 =