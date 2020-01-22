Fotoğraf 22 Ocak 2020 - 10:10 Download photos Donald Trump'ın azil duruşmasından fotoğraflar ABD Başkanı Trump'ın görevden azli istemiyle Senato'da başlayan dava sürecinde ilk duruşma dün görüldü. Ekler azil soruşturması Donald Trump ABD 1 washington İlgili haberler ABD'de kritik süreç başladı: Trump'ın azil maddeleri Senato'ya yollandı ABD'nin ilk komünist First Lady'si Melania Trump Trump: Demokratlar anayasayı ihlal ediyor ABD Temsilciler Meclisi Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı
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