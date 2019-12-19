ABD Temsilciler Meclisi Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı. "Görevini kötüye kullanmak" maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 230 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.

"Kongrenin işleyişini engellemek maddesi ise 198 vekilin "hayır" oyuna karşılık 229 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Oylamalarda tüm Cumhuriyetçi vekiller "hayır" oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin "hayır" oyu vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderilecek.

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan oldu.

Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato'nun ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor.

Trump'ın azli için davanın senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.

AA