ABD Başkanı Donald Trump, en son olarak Nancy Pelosi ve Demokrat Parti milletvekillerine yazdığı mektupta kendisine yönelik azil soruşturmasının aile üyelerine cidde derecede zarar verdiğini, ancak bu sürecin Trump’ın 3 ailesinden hangisini daha çok etkilediği belirtilmemiştir.

Cinsel taciz suçundan sabıkası olan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein’in ölümünden sonra İtalyan sitesi “infarosulmondo”, seks amaçlı insan kaçakçılığı yapan Jeffrey’in Trump’la görüşmelerine ilişkin bir yazı yayınlandı.

Bu yazıda Trump’ın Melania Trump ile tanışması ve “Vladimir Putin” ile Jeffrey Epstein’in bu konudaki rolü ele alınmıştır.

Trump’ın ilk eşi “Ivana Marie Zelníčková” Çekoslovakyalı iş insanı, eski Olimpiyat kayakçısı ve modeldir. Amerikan Başkanı Donald Trump ile evlenip boşanmıştır. Donald Trump'la evliliğinden Ivanka Trump, Eric Trump ve Donald Trump Jr. adlı 3 çocuğu vardır.

Çekoslovakya istihbarat birimi üyesi olan Ivana babası, onu Amerikan model sektörüne sevk etti. Ivana, 1976’da New York’ta Donald Trump’la tanıştı ve bir yıl sonra da evlendiler. Ancak 1990’da Ivana’nın ABD Cumhurbaşkanlığı Seçimi’yle ilgili bazı bilgileri babasına aktarmasının açıklanmasından sonra medyanın baskısyla Trump’tan ayrılmak zorunda kaldı.

Trump, Ivana’dan sonra 1993’te kendisinden 17 yaş daha genç olan Amerikalı aktris ve televizyon sunucusu Marla Maples ile evlendi ve bu evlilik 1999 yılına kadar sürdü. Donald Trump'ın ikinci eşinden “Tiffany Trump” adında bir kızı vardır.

Trump, ikinci eşinden boşandıktan sonra bir süre İtalyan ve Fransız müzisyen ve fotomodel Carla Bruni’yi kendisine sevgili olarak seçti. Carla Bruni'nin annesi Marysa Borini, Alberto Bruni Tedeschi'nin manevi evladı, tanınmış bir klasik piyanisttir. Carla Bruni, Trump’tan ayrıldıktan sonra 2 Şubat 2008’te Bruni Fransa eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy ile Élysée Sarayında evlendi. Trump'ın üçüncü karısı Melania'nın hikayesi, ilk karısının hikayesine benzer. Melania 12 yaşındayken keşfedilip “Stasi” olarak bilinen Doğu Almanya Devlet Güvenlik Servisi’ne satıldı. Yıllar sonra da Jeffrey Epstein tarafından Trump’a tanıtıldı. Epstein’in Melania ve Trump’ı birbiriyle tanıştırması kendisi için profesyonel hayatında en önemli işi olarak sayılır.

Stasi, Lichtenberg şehrinde geniş kapsamlı bir komplekse sahipti, bunun dışında şehrin muhtelif yerlerinde değişik kompleksleri de vardı. Dünya çapında etkin istihbarat örgütlerinden biri olarak kabul edilen Stasi, Vladimir Putin ve KGB’nin denetimi altındaydı. Melania, burada eğitim aldı ve Almanca’yı öğrendi. Buradaki eğitimdeki başarılarından sonra 1986’da “Knavs” ismini “Melania Knavs” olarak değiştirdi.

16 yaşındayken modelliğe başlayan Melania Knavs, iki sene sonra Milan'da bir ajans ile anlaşma imzaladı ve böylece profesyonel olarak 18 yaşında modelliğe başlamış oldu.

Aynı zamanda University of Ljubljana'da Mimarlık ve Tasarım okuyan Knavs, modellik yapmak için bir sene okuluna ara vermek zorunda kaldı.

1998 senesinde katıldığı bir moda partisinde dünyanın en zenginlerinden ünlü iş adamı Donald Trump ile tanışan Melania, başta Trump ile buluşmak istemese de, ilerleyen zamanlarda dostluğunu ilerletti ve 2004 senesinde nişanlandılar. Bundan yalnız bir sene sonra ise Donald Trump ile evlenen Melania Trump, 2006 senesinde Amerikan vatandaşlığına geçti.

Melania ile “Stasi ve KGB” işbirliği arasında tuhaf bir gerçek vardır. Melania, Lichtenberg’da Putin’i KGB'de Sorumlusu olduğu dönemlerden itibaren tanıyordu. Trump’ın Putin’le Filandiya’daki ilk görüşmesinde onunla karşılaşan Melania’nın yüzündeki korku ifadeleri medyanın gündeminde yer almıştı. 6 dil bilen Melania Rusça bildiğini inkar etmektedir. Oysa ki Trump ve Putin arasında 20 dakikalık bir sürede tercümansız kaldıkları zaman Melania iki lider arasında tercümanlık yapmıştı.

Almanya’daki G20 Zirvesi’nde Melania’nın Putin ile tercüman olmadan tek başına konuştuğu görüntülenmiştir. Ancak Putin’in Almanca bildiğine dair bilgiler de var.

Trump ve Melania’yı birbiriyle tanıştıran Jeffrey Epstein, 20 Ocak 1953 tarihinde New York'ta dünyaya geldi. Epstein, Amerika'nın en önemli milyarderleri arasında yer almıştı.

Milyarder iş adamı hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara para karşılığı cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddiaları içeriyor.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

O dönem avukat olan ABD Çalışma Bakanı Alex Acosta, tartışmalı anlaşma nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Epstein, duruşmasında ifade vermesi beklenen iki tanığa yüklü miktarda para ödemekle de suçlanıyordu.

İşadamı suçlamaları reddediyordu ve suçlu bulunması halinde, 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyordu.

Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, zengin ve güçlü insanlarla iyi ilişkileri olan bir isimdi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew bir dönem arkadaşlık yaptığı isimler arasındaydı.