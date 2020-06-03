Fotoğraf 3 Haziran 2020 - 10:14 Download photos İmam Humeyni (ra) Kum kentinde anıldı Kum kentinde İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin vefat yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Ekler Fotoğraf İmam Humeyni Kum Kenti Anma Töreni İlgili haberler İmam Humeyni milletlere ayakta durabilmeyi öğretti İran'da yardım kampanyası "Bereket" başladı İran: İnsan haklarını ihlal eden Amerika Birleşik Devletleri yargılanmalı İran Silahlı Kuvvetleri düşmanların yeni hileleri konusunda çok duyarlı Fransız gazeteci: İmam Humeyni adalet ve insanlığın sesiydi
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