3 Haziran 2020 - 10:14

İmam Humeyni (ra) Kum kentinde anıldı

Kum kentinde İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin vefat yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

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