İran Silahlı Kuvvetleri düşmanların yeni hileleri konusunda çok duyarlı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) 31. vefat yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Tümgeneral Bakıri’nın mesajında, İran Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu ve Polis Güçleri’ndeki vatan evlatlarının İslam Devrimi'nin büyük mimarı İmam Humeyni (ra), İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile İslam Devrimi şehitlerine bağlılığını yinelediği kaydedildi.

Tümgeneral Bakıri mesajında, İslam Devrim Lideri’nin İran Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılık ve savunma kapasitesini en üst düzeye çıkarma ve hucüm gücünü arttırma yönündeki talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülke toprağına karşı yapılan yeni fitneler ve hilelere karşı duyarlı olduğu ifade edilen mesajda, silahlı kuvvetlerin düşmanın her türlü hatasına bir an önce sert bir şekilde yanıt vereceği vurgulandı.

Bu sene yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İmam Humeyni (r.a) Türbesi'nde anma merasimi yapılmayacak.

İmam Humeyni'nin (r.a) vefat yıl dönümü vesilesiyle yerli ve ulusal radyo ve televizyon kanallarından özel programlar yayınlanacak.