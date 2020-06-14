14 Haziran 2020 - 15:00

Londra'da ırkçılık karşıtı protestolarda çatışma çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ırkçılık karşıtı protestolarda polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

                   

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