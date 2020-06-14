Fotoğraf 14 Haziran 2020 - 15:00 Download photos Londra'da ırkçılık karşıtı protestolarda çatışma çıktı İngiltere'nin başkenti Londra'daki ırkçılık karşıtı protestolarda polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Ekler Fotoğraf londra kenti ırkçılık Protesto 2 İlgili haberler ABD'nin 'özerk bölgesi' Seattle kentinden kareler Irkçılık protestoları Oscar ödüllü "Rüzgar Gibi Geçti" filmini vurdu! Brezilya'da binlerce kişi ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti ABD'de 'George Floyd' protestoları devam ediyor
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