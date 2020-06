Irkçılık protestoları Oscar ödüllü "Rüzgar Gibi Geçti" filmini vurdu!

Amerikan Sineması’nda klasik bir film olan "Rüzgar Gibi Geçti" ya da özgün adıyla "Gone With the Wind", Margaret Mitchell’in 1936’da kaleme aldığı çok satan romanından uyarlandı. Film, Amerika İç Savaşı esnasında Scarlett O’Hara ve Rhett Butle’nin aşk hikayesine dayanıyor. Victor Fleming‘in yönetmenliğini üstlendiği film 14 dalda Oscar adaylığı elde etmiş ve toplam 10 Oscar kazanmıştı. Vivien Leigh, Clark Gable, Hattie McDaniel ve Olivia de Havilland filmde başrolleri paylaşmıştı.

HBO yetkilisi konuyla ilgili “, zamanının ürünüdür ve maalesef Amerika’da yaygın olan ırksal ve etnik önyargıları tasvir etmektedir. Bu tarz önyargılar o gün olduğu bir bugün de yanlıştır. Biz de bunu bilerek, bu filmi kütüphanemizde tutmanın sorumsuzluk olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kaynak: Hollywood Reporter