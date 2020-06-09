9 Haziran 2020 - 14:07

Brezilya'da binlerce kişi ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti

Brezilya'da binlerce kişi sokağa çıkarak ABD'deki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti.

                 

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