Fotoğraf 9 Haziran 2020 - 14:07 Download photos Brezilya'da binlerce kişi ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti Brezilya'da binlerce kişi sokağa çıkarak ABD'deki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti. Ekler ABD 1 Protesto 2 George Floyd ırkçılık İlgili haberler Rusya'dan "George Floyd protestoları" açıklaması ABD'de Cumhuriyetçiler ırkçılığı ortadan kaldırmaya odaklanmalı ABD'de 'George Floyd' protestoları devam ediyor Meksika'da protestocular ABD büyükelçiliğine saldırdı Amerika'da protestolar devam ediyor Almanya'da George Floyd protestosu
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