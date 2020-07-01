Fotoğraf 1 Temmuz 2020 - 12:27 Download photos ABD'de protestolar devam ediyor ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından eylemler ve protestolar durmak bilmiyor. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Protesto 2 Amerika ABD 1 İlgili haberler Suriye'de yabancı güçlere karşı protesto gösterisi yapıldı Fransa'da İsrail karşıtı protesto gösterisi "Güneşin Gölgesi" kervanı Hemedan'da Beyaz Saray önünde ABD bayrağı yakıldı ABD'de Beyaz Saray'ın önündeki heykel yıkılmak istendi
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