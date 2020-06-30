Suriye'de yabancı güçlere karşı protesto gösterisi yapıldı

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Haseke kırsalında yer alan Hamo köyü ahalisi, Amerikan ve TSK karşıtı bir protesto gösterisi düzenlendi.

Gösteriye katılan Suriyeliler ABD'nin Şam hükümetine uyguladığı yaptırımları kınayarak ABD karşıtı sloganlar attılar.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son günlerde Suriye hükümetine karşı yeni yaptırım kararını açıklamıştı.

Sezar olarak bilinen yeni yaptırım kararı, aralarında Suriye cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşinin de bulunduğu 39 Suriyeli şahsiyeti kapsıyor.