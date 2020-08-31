İran'da koronaya karşı seferberlik devam ediyor

İran’da son iki-üç yılda ülke tarihinde en garip olaylar yaşandı. Ancak art arda meydana gelen tüm olaylar sırasında Korona denen virüs her şeyi alt üst etti. İranlıların hayatının tüm yönleri bir anda değişerek birey ve toplumla ilgili yeni tanımlar ortaya çıkmış oldu.

Koronavirüs salgınının başlangıcından beri özellikle Muharrem ayında salgın sorunu ile nasıl başa çıkma yolları İran halkının zihinlerini doldurdu.

Ülkede yaşanan olaylar karşısında insanların marjinleşmesi endişesi gündemdeyken birdenbire halktan ve sıradan insanlardan oluşan bir akım ortaya çıkıverdi ve bu sene Devrim tarihinin en nadir kazanımını ortaya sergiledi. İnsanlar sahaya gelip denklemleri değiştirdiler.

2019’da İran'ın Türkmen Sahra bölgesi, Luristan ve Huzistan eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde bile normal insanlar var gücü ile sel mağdurlarına yardım eli uzattı. Gönüllü halktan oluşan gruplar, sivil toplum kuruluşları ve matem merasimini organize eden grupların destek için sel bölgesine koşması İslam Devrimi tarihinde halkın olumlu rolü konusunda yeni hesaplamalar yapılamsı gerektiğine işaret ediyor.

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) adı verilen gizemli virüs, aylardır uluslararası medyanın gündeminde ve dünyadaki insanların ana endişesi haline gelmiştir.

Virüs İran'da ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görüldü. Ülkenin çoğu eyaletinde yeni tip koronavirüsün yayılmasının ardından, gönüllü halktan oluşan gruplar ve sivil toplum kuruluşları virüs salgınına karşı mücadele etmek için harekete geçtiler.

Gönüllü halktan oluşan gruplar ve ilim havzalarının talebeleri bu davetsiz misafirle başa çıkmak için tıp bilimleri üniversitesi ile koordineli olarak çalışmalarını yürütüler.

Bu gruplar, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürürken hastanelerde de sağlık çalışanların yardımına koştu. Gönüllü kadınlar ise evlerinde veya atölyelerde yüz maskesi üretme seferberliği yaptı.

Ayetullah Hamanei'nin Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi sitesi, son aylarda İslami toplumda Müslümanların birbirine yardımı kavramının yaygınlaşması için 'Tek Yürek İran' isimli kampanyanın başlatıldığını duyurdu. Salgın ile mücadele sırasında mağdur olan vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına İran halkı tarafından büyük destek yağdı.

Muharrem ayında ise Tahran'ın yanı sıra diğer bölgelerdeki mersiyehanları büyük bir sınav bekliyordu. Devrimin evlatları kapalı alanlarda matem etkinlikleri düzenlemek yerine başka bir seçeneğe başvurdular. Mahmud Kerimi gibi meşhur mersiyehan ve başkaları sürekli karar değiştiren Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'na bakmaksızın mahalle mahalle dolaşarak İmam Hüseyin (as) için ağıt yakmaya başladılar. Bazen de şehit ailelerinin evlerine uğrayarak matem merasimi düzenlediler. Dar sokaklarda halılar ve kilimler serildi ve mersiyehanler yine yas tutanların karşısına oturdu.

Bu seneki Muharrem matem törenlerinde korona tedbileri kapsamında efsanevi görüntülere tanık olduk. Yaşlı bir adamın evinin önünde tek başına sırtına zincir vurması, meşhur bir mersiyehanın fakir mahallelerde matem etkinliği yapması, Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin halkın sağlığı için İmam Humeyini Hüseyniyesi’ndeki matem etkinliklerine yalnız olarak katılamsı ve vatandaşların sağlık protokollarına uyması unutulmaz bir Muharrem’ın yaşanmasına neden olmuştur.