Fotoğraf 28 Eylül 2020 - 16:22 Download photos Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar sürüyor Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Karabağ bölgesinde dün başlayan çatışmalar ikinci gününde sürüyor. Ekler Fotoğraf Ermenistan Azerbaycan Cumhuriyeti çatışma Azerbaycan Karabağ Karabağ sorunu İlgili haberler Azerbaycan- Ermenistan cephe hattındaki çatışmalardan görüntüler İran'a Karabağ'dan atılan roket düştü Azerbaycan'dan Ermenistan'a son uyarı Azerbaycan'da 'savaş hali' ilan edildi Karabağ’daki çatışmalarda atılan bir havan mermisi İran'a düştü
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