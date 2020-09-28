28 Eylül 2020 - 16:22

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar sürüyor

Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Karabağ bölgesinde dün başlayan çatışmalar ikinci gününde sürüyor.

           

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