  1. Siyaset
29 Eyl 2020 12:09

İranlı Büyükelçi:

Tahran'ın Azerbaycan-Ermenistan politikası anlaşmazlık çözümüne dayanıyor

Tahran'ın Azerbaycan-Ermenistan politikası anlaşmazlık çözümüne dayanıyor

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Tahran'ın Azerbaycan ve Ermenistan'a yönelik politikasının anlaşmazlık çözümüne dayandığını söyledi

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Karabağ krizine ilişkin açıklamada bulundu.

Celali'nin paylaşımında, "Azerbaycan ve Ermenistan yakın komşumuzdur. Komşu ülkelerimize ve birbirinin ilişkilerine yönelik politikamız her zaman diyalog ve diplomasi yoluyla işbirliği kurma ve anlaşmazlık çözümü esasına dayanmaktadır." belirtildi.

İranlı diplmat, "Şimdiki durumda bölge halkının her şeyden çok barışa, dostluğa ve işbirliğine ihtiyacı var." dedi.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

News Code 1889444

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 13 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler