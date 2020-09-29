Tahran'ın Azerbaycan-Ermenistan politikası anlaşmazlık çözümüne dayanıyor

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Karabağ krizine ilişkin açıklamada bulundu.

Celali'nin paylaşımında, "Azerbaycan ve Ermenistan yakın komşumuzdur. Komşu ülkelerimize ve birbirinin ilişkilerine yönelik politikamız her zaman diyalog ve diplomasi yoluyla işbirliği kurma ve anlaşmazlık çözümü esasına dayanmaktadır." belirtildi.

İranlı diplmat, "Şimdiki durumda bölge halkının her şeyden çok barışa, dostluğa ve işbirliğine ihtiyacı var." dedi.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.