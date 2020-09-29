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29 Eyl 2020 08:55

Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Dağlık Karabağ' çağrısı

Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Dağlık Karabağ' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden Dağlık Karabağ krizine dair açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Dağlık Karabağ krizine dair açıklamada bulundu.

Zarif'in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Karabağ’daki alarm verici boyuttaki şiddeti titizlikle takip ediyoruz. Düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyor, ihtilafları çözmek için diyaloğu teşvik ediyoruz.

Bölgemizin artık barış ve huzura ihtiyacı var."

Bakan Zarif, daha önce de İran'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için arabulucuğa hazır olduğunu bildirmişti.

News Code 1889436

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