Afganistan'dan Ayetullah Reisi'ye tebrik mesajı

Aganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah yayınladığı bir mesajda, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Abdullah Abdullah’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması için Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’yi tebrik ediyorum.

Komşu, kardeş ve aynı dil ve kültüre sahip olan Afganistan ve İran’ın iyi ve tarihi ilişkileri vardır.

Sayın Ebrahim Raisi'nin zaferiyle iki hükümet ve iki millet arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle mücadelenin daha da güçlendirilmesini bekliyoruz.”

Abdullah Abdullah mesajında ayrıca, İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi ve İran milleti için başarılar diledi.