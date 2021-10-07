7 Ekim 2021 - 17:38

Tahran'da Hz. İmam Rıza (a.s) için matem merasimi

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü dolayısıyla bugün başkent Tahran'da matem merasimi düzenlendi.

                                      

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 13 =