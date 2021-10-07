Fotoğraf 7 Ekim 2021 - 17:38 Download photos Tahran'da Hz. İmam Rıza (a.s) için matem merasimi Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü dolayısıyla bugün başkent Tahran'da matem merasimi düzenlendi. Ekler Fotoğraf İran Tahran İmam Rıza(a.s) Matem merasimi İlgili haberler Bocnurd'daki matem töreninden görüntüler Devrim Lideri'nin katıldığı matem merasiminden fotoğraflar Devrim Lideri'nin huzurunda Hz. İmam Rıza (a.s) için matem merasimi İran'da Hz. İmam Rıza (a.s) için matem merasimi Tahran'daki 28 Safer matem töreninden kareler
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