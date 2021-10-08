ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran konusunda Rusya’yla yapıcı işbirliğine sahip olduklarını belirtti.

Price, bugünkü basın toplantısında, şunları ileri sürdü:

“Rusya’yla bir dizi derin anlaşmazlığımız var, ama çıkarlarımızın örtüştüğü alanlar da var ve İran bunlardan biri. Rusya, 5+1 konsepti içindeki yaklaşımında yapıcı ve İran’ın nükleer silah elde etmemesi konusunda Rusya’yla aynı fikirdeyiz"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Ocak ayında Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı.

ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.