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8 Eki 2021 11:33

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran konusunda Rusya’yla yapıcı işbirliğine sahip olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran konusunda Rusya’yla yapıcı işbirliğine sahip olduklarını belirtti.

Price, bugünkü basın toplantısında, şunları ileri sürdü:

“Rusya’yla bir dizi derin anlaşmazlığımız var, ama çıkarlarımızın örtüştüğü alanlar da var ve İran bunlardan biri. Rusya, 5+1 konsepti içindeki yaklaşımında yapıcı ve İran’ın nükleer silah elde etmemesi konusunda Rusya’yla aynı fikirdeyiz"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmış ve İran’a yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Ocak ayında Joe Biden yönetiminin başa gelmesiyle birlikte 6 Nisan’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında 'nükleer anlaşmaya dönüş' görüşmeleri başlatılmıştı.

ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı Viyana müzakerelerine İran’da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.

News Code 1897734
https://tr.mehrnews.com/news/1897734/

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