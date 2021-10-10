https://tr.mehrnews.com/news/1897786/ 10 Eki 2021 14:35 News Code 1897786 Video Video 10 Eki 2021 14:35 Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'nde bayrak değiştirme töreni Muharrem ve Sefer ayı boyunca İmam Rıza (a.s) Türbesi'ne asılı olan siyah bayrak yeşil bayrakla değiştirildi. indir 15 MB News Code 1897786 کپی شد İlgili haberler Tahran'da Hz. İmam Rıza (a.s) için matem merasimi Bocnurd'daki matem töreninden görüntüler Devrim Lideri'nin katıldığı matem merasiminden fotoğraflar Devrim Lideri'nin huzurunda Hz. İmam Rıza (a.s) için matem merasimi İran'da Hz. İmam Rıza (a.s) için matem merasimi Ekler İran Meşhed İmam Rıza(a.s) İmam Rıza (a.s) Türbesi
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