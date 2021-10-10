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10 Eki 2021 14:35

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'nde bayrak değiştirme töreni

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'nde bayrak değiştirme töreni

Muharrem ve Sefer ayı boyunca İmam Rıza (a.s) Türbesi'ne asılı olan siyah bayrak yeşil bayrakla değiştirildi.

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News Code 1897786
https://tr.mehrnews.com/news/1897786/

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