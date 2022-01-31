Fotoğraf 31 Ocak 2022 - 16:57 Download photos 40. Fecr Film Festivali'nin ilk gününden kareler İran'ın en önemli sinema etkinliklerinden olan Fecr Film Festivali 40. kez kapılarını sinemaseverlere açtı. Ekler Fotoğraf İran Festival Fecr Film Festivali Tahran İlgili haberler İran sinemasından iki kısa film Türkiye'de gösterilecek İran yapımı "Annesiz" filminin fragmanı yayınlandı İran yapımı film Fransa'da en iyi yabancı film dalında ödüle aday gösterdi "Üzüm Mevsimi" New York'ta İran sinemasını temsil edecek
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