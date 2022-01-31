31 Ocak 2022 - 16:57

40. Fecr Film Festivali'nin ilk gününden kareler

İran'ın en önemli sinema etkinliklerinden olan Fecr Film Festivali 40. kez kapılarını sinemaseverlere açtı.

              

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