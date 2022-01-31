İran sinemasından iki kısa film Türkiye'de gösterilecek

İranlı sinemacı Puriya Pervini'nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Sonuç’ ve ‘Tek Çekim’ adlı kısa filmler Türkiye’de düzenlenecek olan 14. ROFIFE Festivali'ne katılacak.

‘Tek Çekim’ adlı kısa filmin özeti şöyle:

“Bu şartlar altında iyi bir film olmayacağını biliyorum ama ne olursa olsun bunu yapmalıyım.”

‘Sonuç’ da ailelerin çocuk yetiştirme yöntemlerinin onların kaderi ve geleceği üzerindeki etkisini anlatmaktadır.

Sinema öğrencileri ve sinema sektörünün başarılı isimlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festival; 17 – 20 Mart 2022 tarihleri arasında Bolu'da düzenlenecek.

Festival kapsamında Türk sinemasına destek veren sanatçılara verilen Ustaya Saygı, Onur, Emek, Başarı, Uluslararası Başarı ve Sanata Katkı ödülleri, bu yıl da verilecek.