İran yapımı film Fransa'da en iyi yabancı film dalında ödüle aday gösterdi

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 47'ncisi gerçekleştirilen etkinlikte, İranlı yönetmen Said Rustai'nin yönettiği “Bir Meresi Altı Buçuk" adlı film, en iyi yabancı film ödülü için aday gösterdi.

"Bir Metresi Altı Buçuk" filminde aktör Nevid Muhammedzade'nin oynadığı rolde bir uyuşturucu çetenin reisini canlandırıyor. Toplumun dar gelirli sınıfından uyuşturucu kaçakçılığına yönelen bu karekter kazandığı dev sermaye ile kendi ailesi ve yakınları için göreceli bir refah yaratmaya çalışır, ayrıca hapiste tutulduğu cezaevinden tehliye edilmesi için gardiyanlara rüşvet vermeye çalışıyor ve...

47'nci Cesar Sinema Ödülleri Töreni 25 Şubat'ta Paris'te yapılacak.

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'nin yönettiği "Geçmiş" adlı film de 2014 yılında En İyi Yönetmen ve Senaryo dallarında ödüle aday göstermişti.