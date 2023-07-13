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13 Temmuz 2023 - 10:37

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Uganda gezisinden fotoğraflar

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afrika turu kapsamında dün ikinci durağı Uganda’ya geçti.

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