Fotoğraf 13 Temmuz 2023 - 10:37 Download photos Cumhurbaşkanı Reisi'nin Uganda gezisinden fotoğraflar İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afrika turu kapsamında dün ikinci durağı Uganda’ya geçti. Ekler Fotoğraf fotoğraflar uganda İbrahim Reisi İlgili haberler Reisi Uganda'da basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Reisi Zimbabve'de İran'da moda ve geleneksel Kürt kiyafetleri fuarı Cumhurbaşkan Reisi’nin Afrika turu devam ediyor İran yapımı Pelikan-2 İHA'sı Kenya'da tanıtıldı Cumhurbaşkanı Reisi Uganda yolunda
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