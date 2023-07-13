Reisi Uganda'da basın toplantısında konuştu

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afrika turu kapsamında dün ikinci durağı Uganda’ya geçti. Reisi, Entebbe Uluslararası Havalimanı’ndan Uganda Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Kapmala'da Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider yapılan görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.

İran hükümetinin dış politikasının önceliğini Afrika kıtası ve özellikle Uganda ile iyi ilişkiler kurmak olduğunu ve bu ilişkilerin farklı alanlarda genişletilebileceğini söyledi.

Reisi, "Batı, diğer ülkelerin petrol ve hammadde ihraç etmesini ve bu hammaddeleri kendilerinin katma değere dönüştürmesini istiyor, bu yüzden İran'daki tüm çabamız hammadde satışını engellemektir" de

Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula IŞİD'le bağlantılı ADF örgütünün düzenlediği saldırıya da değinen Reisi, "Batı Uganda'da 40 öğrencinin öldürülmesine ilişkin acı olay terörizm aşırılığının bir göstergesiydi.Uganda'nın teröre karşı duruşu takdire şayandır" ifadesini kullandı.