Cumhurbaşkan Reisi’nin Afrika turu devam ediyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afrika turu kapsamında bugün ikinci durağı Uganda’ya geçti. Reisi, Entebbe Uluslararası Havalimanı’ndan Uganda Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Kapmala'da Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi Afrika turuna çıktı

İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet dün akşam saatlerinde Kenya, Uganda ve Zimbabve'yi kapsayan Afrika turuna çıktı.

Cumhurbaşkanı Reisi Afrika turunun ilk durağı olan Kenya’da Cumhurbaşkanı William Ruto ile görüştü.

Görüşme sırasında İran ve Kenya, kültür, veterinerlik, balıkçılık, teknik eğitimi, iletişim ve bilgi gibi alanlarda işbirliği için bir dizi mutabakat zaptı imzaladı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Üç gün sürecek Afrika turunda ziyaret edilen dost ülkelerle ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.