İran'da Hz. Ali Asgar Günü etkinlikleri düzenlendi

Bugün İran'ın dört köşesinde Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'da şehit edilen 6 aylık oğlu Hz. Ali Asgar için anma töreni yapıldı.

Tahran'da Hz. Ali Asgar Günü etkinlikleri İmam Humeyni Musallası'nda gerçekleşti. Dünya Hz. Ali Asgar Günü Platformu tarafından organize edilen programa bu yıl da Ehlibeyt dostları yoğun ilgi gösterdi.

Dünya Ali Asgar Günü nedir?

Bu etkinlik Muharrem ayının ilk Cuma günü Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar için düzenleniyor. Matem törenine bebekleri ve çocukları ile katılan kadınlar ağıtlar yakıyor.

2004 yılında Tahran'da başlayan Hz. Ali Asgar Günü etkinliği zamanla diğer şehirler ve ülkelere de yayıldı.