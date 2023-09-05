Fotoğraf 5 Eylül 2023 - 12:48 Download photos Doğarun sınır kapısı Afgan Erbain ziyaretçilerini ağırlıyor Afganistanlı Erbain ziyaretçiler, İran ve Afganistan arasındaki Doğarun sınır kapısından Kerbela'ya akın ediyor. Ekler İran Fotoğraf Kerbela ırak Afganistan Erbain merasimi İlgili haberler Erbain Yürüyüşleri küresel emperyalizme karşı meydan okuyor Kudüs Gücü Komutanı Erbain için Irak'ta Çazabe sınır kapısından giriş çıkışlar devam ediyor Iraklı askerler Erbain ziyaretçilerini böyle kaşılıyor "Erbain" ziyaretçilerine Samarra'da hizmet
yorumunuz