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5 Eylül 2023 - 12:48

Doğarun sınır kapısı Afgan Erbain ziyaretçilerini ağırlıyor

Afganistanlı Erbain ziyaretçiler, İran ve Afganistan arasındaki Doğarun sınır kapısından Kerbela'ya akın ediyor.

        

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