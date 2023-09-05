85 bin yabancı Erbain ziyaretçisi İran üzerinden Irak'a geçti

İran Dışişleri Bakanı'nın Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Ali Rıza Bikdeli "Şu ana kadar Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Türkiye, Hindistan gibi ülkelerden yaklaşık 85 bin Erbain ziyaretçisi İran sınırlarından Irak'a geçti" dedi.

Safar ayının ilk gününden bugün sabah saat 06.00'ya kadar kara ve hava yollarından İran'dan Irak'a giden ziyaretçi sayısı 3 milyon 860 bini aştı.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain yürüyüşü nedir?

Erbain yürüyüşünden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır. Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt doatları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.