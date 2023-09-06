Bugün 20 Sefer; Hüseynı Erbain günü

Erbain (Kırkıncı Gün), Yeryüzündeki en büyük anma törenlerinden biridir.

Şiilikte, hicrî takvime göre Aşura Günü'nden 40 gün sonra gelen Safer ayının 20. gününe verilen isimdir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 71 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

İran halkı bugün ülkenin dört noktasında geniş çaplı “Erbain Yürüyüşü” düzenleyerek Hz. İmam Hüseyin (a.s.) için matem merasimi yapıyor. Ülkede çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek dahil herkes Erbain merasimine katılıyor.

Bugün dünyanın dört köşesinden Kerbela'ya akın eden Ehli-beyt aşıkları, Hz. İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'nde düzenlenen matem merasimlerinde gözyaşlarına boğuluyor.

Hz. İmam Hüseyin'in şehadetinin kırkıncı günü olan “Erbain”de ziyaret edilmesinin önemi Ehl-i Beyt'ten gelen hadislerde anlatılmış ve bir çok fazileti olduğu bildirilmiştir.

Hz. İmam Hasan Askeri'den (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: Muminin beş nişanesi vardır: Elli rikat (Farz ve nafile)namaz kılmak, Erbain ziyareti yapmak, sağ eline yüzük takmak, toprak üzerine secde etmek ve Bismillahirrahmanirrahîm'i sesli söylemektir.

Bugün Kerbela'daki "Erbain Matem Töreni"ne katılamayanTahran halkı da başkentteki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'ndan Rey kentindeki Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'ne doğru yola çıkarak Erbain yürüyüşü merasimi düzenledi.