26 Haziran 2024 - 14:39

Said Celili Şiraz'daki destekçileri arasında

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Said Celili Şiraz'da destekçileri ile bir araya geldi.

                           

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