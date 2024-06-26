Fotoğraf 26 Haziran 2024 - 14:39 Download photos Said Celili Şiraz'daki destekçileri arasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Said Celili Şiraz'da destekçileri ile bir araya geldi. Ekler İran Fotoğraf 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) İlgili haberler İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bilinmesi gerekenler Tahran'da, Gadir Bayramı büyük coşkuyla kutlandı İran'da seçimleri 180 yabancı gazeteci takip edecek Cumhurbaşkanı adayları arasındaki son münazara yapıldı
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