İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında bilinmesi gerekenler

Seçimi kazanan aday, geçen ay İran'ın kuzeyinde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu 7 kişiyle birlikte bir helikopter kazasında şehit düşen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine geçecek.

İran Cumhurbaşkanı, İran Anayasası'nın 114. Maddesinde belirtildiği üzere, her dört yılda bir "halkın doğrudan oyuyla" seçilir. Cumhurbaşkanı, ülkenin doğrudan seçilen en üst düzey yetkilisi, yürütme organının başıdır.

Anayasayı Koruma Konseyi tarafından onaylananlar halk oylamasına sunulur. Oyların salt çoğunluğunu (%50 artı bir) alan aday seçimleri kazanma yeterliliğini sağlar. Hiçbir aday yeterli oyu alamazsa, bir sonraki cuma günü en çok oyu alan iki aday arasında bir seçim daha yapılır.

Reisi'nin şehadetinin 20 Mayıs'ta duyurulmasının ardından yetkililer oylamanın 28 Haziran'da yapılacağını, aday kayıtlarının 30 Mayıs'tan 3 Haziran'a, kampanya sürecinin ise 12 Haziran'dan 27 Haziran'a kadar süreceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayları listesinde şu isimler yer alıyor: 1 - Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi 2 - Alirıza Zakani 3 - Said Celili 4 - Mustafa Purmuhammedi 5 - Muhammed Bakır Galibaf 6 - Mesut Pezeşkiyan.

İran Cumhurbaşkanı seçimleri hakkında bazı bilinmesi gereken önemli konular:

1 - 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 08.00'de yurt genelinde ve yurt dışında seçimler başlayacak.

2 - Oylama süresi 10 saattir ancak sürenin uzatılması İçişleri Bakanı'nın sorumluluğundadır.

3 - 344 oy verme merkezimizin bulunduğu yurt dışında kimlik doğrulama pasaportla yapılıyor.

4 – Kanada hükümeti seçim ruhsatı vermemiş ve seçimler orada yapılmıyor ama ABD'de yapılacak. Seçmenler bizzat şubelere giderek pasaportlarıyla oy kullanak.

5 - Oy verme merkezlerinde elektronik kimlik doğrulama işlemi yapılacak.

6 – Seçim kampanyaları 27 Haziran günü sabah saat 08.00de sona erecektir.

7 - Adaylar her şubede bir temsilci bulundurabilirler. Bu temsilciler oylar sayılana kadar şubelerde bulunur.

8 - Oy sayımından video çekmek yasaktır.

9 - Ülke genelinde 58 bin 640 şube oy vermeye hazır.

10 - Adayların ilk aşamada oyların salt çoğunluğunu alamamaları durumunda seçim ikinci aşamaya geçer. En çok oyu alan iki kişi ikinci aşamaya geçecektir.

11 – Seçimler ikinci tura kaldığı takdirde 5 Temmuz'da yapılacaktır.

12 - Seçimlere doğum tarihleri 29 Haziran 2005 tarihinden önce olanlar katılabilir.

13 – Seçimlerin birinci turuna katılmayanların ikinci tura katılması için herhangi bir engel yoktur.

14 - Adayların çekilme kararı alması halinde bunu bizzat veya temsilcileri aracılığıyla seçim merkezine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir, ancak çekilme için süre sınırı kanunda belirtilmemiştir.