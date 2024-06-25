İran'da seçimleri 180 yabancı gazeteci takip edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 28 Haziran Cuma günü düzenlenecek seçimler hakkında bilgi vererek, ''Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 180 yabancı gazeteci takip edecek.'' dedi.

İran seçimlerini ''dini demokrasinin bir tezahürü'' olarak nitelendiren Kenani, ''Aziz İran vatandaşlarının seçime katılımı ülke yönetimindeki etkin ve belirleyici rolünü gösterirken ülkenin dış politika hedeflerini ilerletme konusunda ulusal gücü artıracaktır.'' ifadesini kullandı.

Cuhurbaşkanlığı Seçimleri'nde 9 Haziran'da başlayan propaganda süresi 27 Haziran Perşembe günü saat 08.00’de sona erecek.

14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak isimler şöyle:

1. Mesud Pezeşkiyan

2. Mustafa Purmuhammedi

3. Said Celili

4. Alirıza Zakani

5. Emir Hüseyin Gazizade Haşımi

6. Muhammed Bakır Galibaf