1 Temmuz 2024 - 13:54

Cumhurbaşkanı adayı Celili Gürgan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı adayı Said Celili seçim kampanyası kapsamında Gürgan halkı ile görüştü.

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