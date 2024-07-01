Fotoğraf 1 Temmuz 2024 - 13:54 Download photos Cumhurbaşkanı adayı Celili Gürgan'ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı adayı Said Celili seçim kampanyası kapsamında Gürgan halkı ile görüştü. Ekler Fotoğraf 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İran İlgili haberler Cumhurbaşkanı adayı Celili Yezd halkı ile görüştü İkinci turdaki ilk münazara gerçekleştirildi Hemedan'daki oy sayım işleminden kareler Anketlere göre Pezeşkiyan önde Senendec'de oy kullanma işlemi Cumhurbaşkanı adayları son kez karşı karşıya geliyor Şiraz'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kareler Cumhurbaşkanı adayı Celili Luristan'da
yorumunuz