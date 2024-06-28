Fotoğraf 28 Haziran 2024 - 15:29 Download photos Şiraz'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kareler Şiraz halkı bugün ülkenin geleceğini belirlemek üzere sandıklar başında. Ekler İran Fotoğraf Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İlgili haberler Tunus'ta yaşayan İranlılar oyunu kullandı Gürgan'da seçim çoşkusu 38 yıl sonra kendi ülkesinde oy verdi! Elburz eyaletinde seçim coşkusu İran Savunma Bakanı oyunu sandığa attı Cumhurbaşkanı adayı Celili Gürgan'ı ziyaret etti
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