Anketlere göre Pezeşkiyan önde

DataaK 5 Temmuz Cuma günü İran’da yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası sonuçlarına ilişkin yaptığı aketin sonuçlarını açıkladı.
Ankete göre, Mesut Pezeşkiyan’ın oyların yüzde 50.6’sını alarak önde gideceği öngörülüyor.
DataaK’ın İran’da yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası sonuçlarına ilişkin yaptığı anketin sonuçları Mesut Pezeşkiyan’ın oyların yüzde 50.6’sını alarak önde gittiğini gösteriyor.
DataaK 5 Temmuz Cuma günü İran’da yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası sonuçlarına ilişkin yaptığı aketin sonuçlarını açıkladı.
Ankete göre, Mesut Pezeşkiyan’ın oyların yüzde 50.6’sını alarak önde gideceği öngörülüyor.
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