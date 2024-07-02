  1. İran
2 Tem 2024 14:29

Anketlere göre Pezeşkiyan önde

Anketlere göre Pezeşkiyan önde

DataaK’ın İran’da yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası sonuçlarına ilişkin yaptığı anketin sonuçları Mesut Pezeşkiyan’ın oyların yüzde 50.6’sını alarak önde gittiğini gösteriyor.

DataaK 5 Temmuz Cuma günü İran’da yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası sonuçlarına ilişkin yaptığı aketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, Mesut Pezeşkiyan’ın oyların yüzde 50.6’sını alarak önde gideceği öngörülüyor.

Anketlere göre Pezeşkiyan önde

News ID 1918207

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