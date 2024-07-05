Fotoğraf 5 Temmuz 2024 - 14:50 Download photos Buşehr'de seçim coşkusu İran'ın Buşehr eyaletinde yaşayan vatandaşlar coçkulu bir şekilde cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmakta. Ekler Fotoğraf Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İlgili haberler Hemedan'daki cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi Erdebil halkı oyunu kullanıyor Hafız'ın şehri Şiraz'da seçim işlemi İran'daki seçimler Azerbaycan ve Türkiye medyasına nasıl yansıdı? Meşhed'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden fotoğraflar Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi 22.00'ye kadar uzatıldı
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