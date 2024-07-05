İran'daki seçimler Azerbaycan ve Türkiye medyasına nasıl yansıdı?

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, yerel saat ile 08.00'de başladı.

Saat 18.00'e kadar devam edecek olan seçim işlemi için ülke genelinde 58 bin 640 merkezde sandık kuruldu. 61 milyon 452 bin 321 seçmen oy kullanacak.

Peki Said Celili, Mesut Pezeşkiyan'ın ikinci turda yarıştığı seçimler Türkiye ve Azerbaycan medyasına nasıl yansıdı?

TRT Haber: İran'da seçim günü: Oy verme süreci başladı

TRT Haber İran seçimleri ile ilgili şöyle yazdı: İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, oy verme sürecinin başladığını duyurdu.

Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.

Sözcü: İran'da seçimlerde ikinci tur için oy verme süreci başladı

Sözcü gazetesi İran'daki seçimlerle ilgili şunları yazdı: İran'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme süreci başladı. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, oy verme sürecinin başladığını duyurdu.

Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hamaney, "Halkın seçimlere ilgisinin öncekinden (ilk tur) daha fazla olduğunu duydum. Eğer öyleyse sevindirici" dedi.

Hamaney, "Yarın yeni cumhurbaşkanımızı göreceğiz. İnşallah halkımız oy verir ve en iyisini seçer" ifadelerini kullandı.

CNN Türk: "Türk doktor" bir ilke imza atabilir mi?

"Türk doktor bir ilke imza atabilir mi?" başlığını kullanan CNN Türk İran'daki seçimklerle ilgili şunları yazdı: İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi başladı. Oyunu kullanan ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa çağırdı. Tebrizli Mesut Pezeşkiyan'ın seçimi kazanması halinde ilk kez bir İran Türkü ülkenin cumhurbaşkanı olacak.

Trend: İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu başladı

Aserbaycan'ın en büyük haber ajansı olarak bilinen Trend Haber Ajansı İran'daki seçimleri ile ilgili şunları yazdı:

İran'da olağanüstü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu bugün (5 Temmuz) yerel saatle 08.00'de başladı.

Trend'e göre İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Mesut Pezeşkiyan ve Said Celili olmak üzere 2 aday yarışıyor. En çok oyu alan aday kazanan olacak.

Seçim süresi 10 saat olup, İçişleri Bakanlığının gerekli görmesi halinde seçim süresi uzatılabilecek.

APA: İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu başladı

Azerbaycan medyası APA Haber Ajansı da seçimler ile ilgili şöyle yazdı:

İran'da olağanüstü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu başladı.

APA reformcu aday Mesut Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili'nin seçimlerin ikinci turunda yarıştığını bildirdi.

İran'ın Dini Lideri Seyyid Ali Hamanei, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullandı.

Repor: İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi başladı

Repor Haber Ajansı da diğer Azerbaycan medyası gibi İran'daki seçimlerin bu sabah başladığını bildirdi. Repor'un haberinde şunlar yazıldı:

İran'da olağanüstü cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemleri başladı.

Tüm oyların sayılmasının ardından ülkede seçim sonuçlarının 6 Temmuz sabahı açıklanmasının beklendiği belirtildi.

69 yaşındaki eski sağlık bakanı reformcu Mesut Pezeşkiyan ve İran liderinin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi muhafazakar Saidd Celili'nin 58 yaşındaki temsilcisi cumhurbaşkanlığı için mücadele ediyor.