Fotoğraf 5 Temmuz 2024 - 14:21 Download photos Hemedan'daki cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi İran'ın dört bir yanında olduğu gibi Hemedan'daki vatandaşlar da cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimine katıldılar. Ekler İran 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) İlgili haberler İran'daki seçimler Azerbaycan ve Türkiye medyasına nasıl yansıdı? Buşehr'de seçim coşkusu Meşhed'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden fotoğraflar Erdebil halkı oyunu kullanıyor İran genelinde oy verme işlemi sona erdi Meclis Başkanı Galibaf oyunu sandığa attı Lübnan'daki İranlılar oyunu kullandı Cumhurbaşkanı adayı Celili seçim şubesine geldi
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