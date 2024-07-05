5 Temmuz 2024 - 14:21

Hemedan'daki cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimi

İran'ın dört bir yanında olduğu gibi Hemedan'daki vatandaşlar da cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimine katıldılar.

              

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