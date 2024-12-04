Fotoğraf 4 Aralık 2024 - 16:07 Download photos Tahran'da Fatımatüz Zehra’nın (s.a) için matem merasimi Hz. Fatımatüz Zehra’nın (s.a) şehadet yıldönümü nedeniyle bugün başkent Tahran'da matem merasimi düzenlendi. Ekler Hz. Fatıma Şehadet yıldönümü Tahran İran İlgili haberler Devrim Lideri'nin huzurunda Hz. Fatımatüz Zehra (s.a) için matem töreni Ayetullah Hamanei'nin huzurunda matem töreni düzenlendi Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'ne siyah bayrak asıldı Kum kentinde Hz. Fatıma (s.a) için matem töreni düzenlendi Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadet günlerinde Kerbela’da yas havası
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