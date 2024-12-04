4 Aralık 2024 - 16:07

Tahran'da Fatımatüz Zehra’nın (s.a) için matem merasimi

Hz. Fatımatüz Zehra’nın (s.a) şehadet yıldönümü nedeniyle bugün başkent Tahran'da matem merasimi düzenlendi.

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