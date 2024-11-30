Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'ne siyah bayrak asıldı

Hz. Fatıma Zehra'nın (s.a) şehadet günleri münasebetiyle İran'ın Meşhed kentinde bulunan Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi'ne siyah bayrak asıldı.

Eyyami Fatıma veya Fatımiye (Fatıma günleri) Şii Müslümanların Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadet günleri münasebeti ile yas ve matem tuttukları günlerin adıdır.

Hz. Fatıma (s.a) bi'setin 2. yılının 20 Cemadiyessani gününde dünyaya geldi ve hicretin 11. yılında 3 Cemadiyessani gününde ise şehit oldu.

Bu yüce şahsiyet çocukluk dönemini Peygamber Efendimizin evinde o hazretin talim ve terbiyesinde geçirerek en yüce insani fazilet ve derecelere ulaştı.

Hz. Fatıma kısa hayatında hak ve hakikatı savunmaktan hiç bir zaman vazgeçmedi ve tarih boyu tüm Müslümanlara haksızlık karşısında susmanın kabul edilemez olduğu gerçeğini anlatmıştır.

Sıddıka, Raziye, Merziyye, Zehra, Betül, Azra, Tahire ve Ummi Ebiha lakapları ile tanınan Hz. Fatıma'nın (s.a) şanında Kuran Kerim'de bir çok ayet yer alıyor.